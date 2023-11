Novo capítulo do parcelamento sem juros tem apoio de Magalu e Casas Bahia

Grandes redes de lojas como Magazine Luiza e Grupo Casas Bahia estariam dispostas a aceitar novos limites para o parcelamento sem juros — hoje oferecido em até dez vezes — de compras feitas no cartão de crédito. Segundo o Instituto para o Desenvolvimento do Varejo (IDV), contudo, as vendas em parcelas são “imprescindíveis”. Ao menos 25 entidades setoriais discutem a criação de um novo modelo de parcelamento que deverá ser apresentado ao governo. A maior resistência quanto a mexer no atual parcelamento sem juros é do segmento de adquirentes — as donas das “maquininhas”.

