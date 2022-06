Novo Auxílio Brasil, novo vale-caminhoneiro, novo teto de gastos?

VEJA Mercado | Abertura | 27 de junho

A última semana do mês começa com os olhos ainda voltados para a Petrobras e o risco fiscal. O conselho de administração da petroleira deve decidir se finalmente coloca o indicado de Bolsonaro no cargo de presidente. Caio Paes de Andrade teve seu nome aprovado pelo comitê de elegibilidade. A expectativa gira em torno de por quanto tempo ele vai segurar os preços dos combustíveis. Enquanto isso, o senador Fernando Bezerra promete entregar nesta tarde o relatório da PEC 16 em que vai propor o aumento do Auxílio Brasil, o aumento do vale-gás e o aumento do voucher do caminhoneiro. Todas medidas que devem substituir a ideia inicial do governo de compensar estados para zerar ICMS, mas que vão representar gastos elevados e colocar o teto de gastos mais uma vez na berlinda.

No cenário internacional, as bolsas operam no azul. Segundo a Genial, elas sobem me mio ao reequilíbrio trimestral de carteiras de grandes investidores, o que pode estar ajudando o preço das ações. Na semana, novo dado de inflação nos Estados Unidos pode azedar o humor. Outra boa notícia do dia que está ajudando os mercados é que Xangai segue diminuindo os casos de Covid e afrouxando ainda mas as restrições de circulação.

