Nova pesquisa mostra que fome está presente entre os eleitores de Lula

Uma parcela expressiva do eleitorado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem um motivo que reflete o triste momento do país para escolher o petista como oposição ao atual presidente, Jair Bolsonaro, pré-candidato pelo PL: a volta da fome no país. Para 35% dos que revelam voto em Lula, a quantidade de comida em casa foi menor que o suficiente nos últimos meses, aponta a mais recente pesquisa Datafolha.