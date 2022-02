Nova pesquisa mostra que 80% desaprovam como Bolsonaro lida com inflação

Pesquisa Quaest/Genial divulgada na manhã desta quarta-feira, 9, mostra que a maioria esmagadora do eleitorado desaprova a forma como Bolsonaro lida no combate à inflação. São 80% dizendo que desaprovam a conduta do presidente. Os números também não são muito favoráveis no quesito emprego: 63% desaprovam. Também é elevado o percentual de quem reprova a forma como o presidente lida com a criminalidade, 61%, e no combate à corrupção, 62%. Além disso, 65% reprovam a forma como o presidente combate a Covid.

