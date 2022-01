Nizan Guanaes assume presidência do Lide Tendências

O publicitário Nizan Guanaes vai assumir a presidência do Lide Tendências e vai ocupar uma cadeira no comitê de gestão da entidade, que é liderado pelo empresário Luiz Fernando Furlan. Para o Lide, ter Nizan no comitê é uma forma de trazer um olhar mais criativo para a construção de uma agenda positiva. Já Nizan disse ao Radar Econômico que quer trazer gente do mundo inteiro para discutir inovação, a começar pelas universidades. Mas não somente cientistas e professores de universidades tradicionais como Harvard. Nizan fala de países como Islândia, Israel, Letônia.

O Lide, como se sabe, foi fundado pelo presidenciável e governador de São Paulo, João Doria, e que hoje é comandado pelo filho de Doria. Durante as prévias do PSDB muito se falou do apoio de Nizan a estratégias de campanha para Eduardo Leite, que era o opositor de Doria. Em especial quando Leite se assumiu homossexual em entrevista a Pedro Bial. Quando o assunto é política, Nizan sai pela tangente e diz que seu apoio hoje é a Antônio, seu filho que ele quer que volte para o Brasil. Mas pitaco, claro, ele dá para muitos políticos que lhe pedem ajuda. Nizan costuma dizer: “todos me escutam, mas ninguém me ouve.” Assumir campanha eleitoral, no entanto, nem pensar. “Definitivamente não vou fazer a campanha de João, nem de ninguém. Sou da inciativa privada”, disse Nizan à coluna.