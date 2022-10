New Era registra crescimento de 41% nas vendas de produtos da NFL

Atualizado em 15 out 2022, 15h18 - Publicado em 15 out 2022, 14h49

Por Victor Irajá Atualizado em 15 out 2022, 15h18 - Publicado em 15 out 2022, 14h49

A nova temporada da NFL, a liga dos Estados Unidos de futebol americano, começou em setembro e as expectativas das marcas em relação às vendas estão altas, isso devido aos ótimos resultados na edição anterior. A temporada de 2021 e 2022 foi um grande marco para as vendas de produtos da liga no mundo inteiro e, também, para os patrocinadores das franquias. Quebrando recordes todos os anos, o Super Bowl LVI foi o evento esportivo mais caro da história até hoje para os anunciantes, segundo a NBC.

Contudo, não é só nos EUA que o esporte vem movimentando os negócios. No Brasil, a New Era, marca de bonés mais icônica do mundo e fornecedora oficial dos bonés das franquias da NFL, fechou a temporada de 2021 e 2022 registrando um crescimento de 41% nas vendas de produtos, comparada à edição anterior. Agora que o campeonato começou novamente, a New Era espera crescer 5% nas vendas dos produtos NFL, com relação à temporada anterior. A projeção foi feita baseada na atual situação dos comércios e eventos esportivos, também no desempenho obtido no começo do ano.

Siga o Radar Econômico no Twitter