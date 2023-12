Nestlé e Senai lançam campanha para fomentar inovação no setor alimentício

A Nestlé Brasil e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), apoiado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), vão lançar um edital para fomentar projetos inovadores no setor de alimentos, nesta quinta-feira, 7. Apelidada de “Inovação em Alimentos: Transformando o Futuro do Sistema Alimentar”, a iniciativa visa solucionar desafios nas frentes de agricultura regenerativa, circularidade e reciclagem e energias renováveis. O aporte será de 6,25 milhões de reais, sendo 5 milhões de reais vindos da Nestlé e o outro 1,25 milhão proveniente do SENAI.

No caso dos desafios em agricultura regenerativa, as entidades buscam soluções para a cadeia leiteira com tecnologias que acelerem ou monitorem o reflorestamento sustentável; para a cadeia do cacau com redução da pegada de carbono; e para a cadeia do café com inovações para monitorar as práticas agrícolas do setor. “A urgência climática nos fez olhar de forma sistêmica, não mais com a ambição de apenas preservar e sim de regenerar o sistema alimentar”, diz Barbara Sapunar, diretora executiva de transformação de negócios da Nestlé Brasil.

A chamada tem como público-alvo Institutos Senai, Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT’s) e universidades, empresas da cadeia de valor do setor de alimentos e bebidas, pequenas e médias empresas, startups, empresas de base tecnológica e agências de fomento para projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D+I). A submissão de propostas poderá ser realizada entre os dias 8 de janeiro e 4 de abril de 2024.

