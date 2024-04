Neon lança novo aplicativo como parte de busca por lucratividade

A fintech Neon registrou crescimento de 130% em seu faturamento de 2023 frente ao ano anterior. A companhia está otimista na busca do chamado breakeven, ou ponto de equilíbrio, quando os ganhos se igualam aos custos e, posteriormente, pode-se adquirir algum lucro. O volume de transações realizadas através da financeira no último ano subiu 66%, com 120 bilhões de reais empregados em Pix e cartões de crédito. A partir da atual conjuntura da empresa, a Neon lançou um novo aplicativo, voltado a pessoas de baixa renda. “Estamos trazendo inovações capazes de aumentar substancialmente a geração de vendas cruzadas, por meio da personalização estratégica de ofertas e do desenvolvimento inédito em tecnologia”, diz Fernando Miranda, co-presidente da financeira. Entre as funções do aplicativo, está a leitura de chaves Pix escritas à mão com a câmera do celular. “Nossa prioridade no momento é investir e desenvolver tecnologia”.