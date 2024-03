Nem mesmo Lula acredita que mercado seja inimigo terrível, diz Davi Lelis

VEJA Mercado | 12 de março de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta terça-feira, 12. O assunto Petrobras segue quente no mercado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na noite de ontem que a Petrobras não pode pensar apenas em seus acionistas. Em entrevista ao SBT, o presidente disse que a estatal não pode esquecer de sua missão e que o mercado é “um dinossauro voraz que quer tudo para ele e nada para o povo”. Lula se esquece que 37% dos dividendos da Petrobras vão direto para a União. A empresa não pode investir a parcela do lucro que seria destinada aos dividendos, e ainda não sabe o destino dos quase 50 bilhões de reais. Os ministros Fernando Haddad e Alexandre Silveira disseram ontem que a estatal pode rediscutir o tema. Lula ainda voltou a se referir a Roberto Campos Neto como “esse cidadão”, e disse que o presidente do Banco Central é responsável pelo atraso do crescimento econômico. Além dessa novela, novos dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos prometem esquentar a discussão sobre cortes de juros em ambos países. Diego Gimenes entrevista Davi Lelis, sócio da Valor Investimentos.

