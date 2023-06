Nata do setor automotivo global se reúne em São Paulo

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O encontro anual da Organização Internacional de Fabricantes de Veículos Automotores (OICA, em inglês) será realizado em São Paulo, em outubro. O encontro reunirá representantes das principais montadoras e a nata do setor automotivo global. É a primeira vez que a principal entidade de classe do setor se reunirá no Brasil.

A reunião, articulada pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), acontecerá na esteira do plano de barateamento de carros, anunciada pelo governo, e, com sorte, após a aprovação da reforma tributária, assunto caro para o setor. “Há muitos interessados em investir no Brasil”, afirma Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavea.

