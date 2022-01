Não olhe para cima, a Netflix está lá embaixo

As ações da Netflix derretem na Nasdaq na manhã desta sexta-feira, 21. Os papéis despencam mais de 24% depois que a empresa divulgou que o número de novos assinantes caiu 51% no ano passado. Nem o sucesso da série Round 6 e de “Não olhe para cima”, filme com os estrelados Leonardo Di Caprio, Meryl Streep e Jennifer Lawrence, salvou a empresa, o que pegou os investidores de surpresa. No último trimestre de 2021, a empresa registrou 8,3 milhões de novos assinantes, quase o dobro do trimestre anterior, mas a previsão é de fechar o primeiro trimestre de 2022 com apenas 2,5 milhões de novos assinantes. A base de clientes da Netflix no mundo é de 221,8 milhões de assinantes.

