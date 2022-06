Na volta do São João, igrejas e turismo no Nordeste dobram faturamento

Os dados da Rede, a empresa de pagamentos do Itaú Unibanco, mostram que os gastos com turismo mais que dobraram no Nordeste na semana da festa de São João, depois de dois anos sem a festa por conta da pandemia. Os estados de Pernambuco e da Paraíba foram os que registraram maior crescimento do faturamento crescendo cerca de 30% entre quinta e domingo, dias de realização da festa. O volume de vendas de bebidas em todo o Nordeste cresceu 51% e alimentação 40%. Já os dados nacionais mostram que o faturamento das instituições religiosas cresceu 92%. De qualquer forma, a festa não voltou a todo vapor neste ano já que algumas cidades baianas que foram atingidas e viveram tragédias por conta da chuva cancelaram as comemorações.

