Na guerra com Aliansce, BR Malls tenta barrar ataque no Cade

A Aliansce está tentando forçar uma fusão com a BR Malls, mas o conselho de administração está barrando o negócio. Como a BR Malls tem capital pulverizado, a Aliansce chegou a comprar participação no mercado para forçar a fusão. Nesta guerra, a BR Malls decidiu entrar no Conselho Administrativo de Defesa Econômica para tentar barrar qualquer investida da Aliansce e do Canadian Pension Fund na administração da companhia. A empresa alega que a compra de participações deveria ter sido comunicado ao Cade, já que a Aliansce é concorrente no ramo de shoppings e o Canadian Pension Fund é acionista controlador da Aliansce. Por isso, a BR Malls pede ainda uma decisão liminar do Cade para suspender qualquer direito político que derive das aquisições de participação que fizeram.

