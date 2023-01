Musk extinguiu até área de comunicação do Twitter no Brasil

O jornal americano Washington Post publicou, neste domingo 8, que o bilionário Elon Musk demitiu a equipe inteira do Twitter no Brasil — incluindo os responsáveis pela moderação de conteúdo. Na tentativa de confirmar a informação atribuída pelo jornal a fontes na empresa, o Radar Econômico procurou a assessoria de imprensa do Twitter e foi informado de que… não há mais assessoria de imprensa da companhia no país. A rede social está sem área de comunicação, extinguida depois da conclusão da aquisição do Twitter por parte de Musk, em outubro.

