Musk diz que recessão é uma coisa boa

O bilionário Elon Musk fez mais uma declaração polêmica em sua conta no Twitter, dessa vez comentando a possibilidade de recessão nos Estados Unidos, que tem sido motivo de grande preocupação para economistas e agentes do mercado. Perguntado por um seguidor se achava que o país está caminhando para uma recessão, Musk afirmou que sim. Mas o que mais chamou a atenção foram as frases que se seguiram, quando afirmou que a recessão seria algo bom, pois “tem chovido dinheiro em tolos por muito tempo”, “algumas falências precisam acontecer” e “essa história de ficar em casa por causa do Covid levou as pessoas a pensar que não precisam trabalhar duro”. Para Musk, a recessão seria um momento para parte do país acordar e largar hábitos que considera ruins, como estímulos governamentais generosos para empresas e indivíduos economicamente vulneráveis. Isso aconteceria por meio, por exemplo, da falência de empresas que “têm fluxo de caixa inerentemente negativo”. Na previsão de Musk, a recessão deve durar de 12 a 18 meses.

