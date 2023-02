MP negou pedido para desocupar área onde criança morreu devido às chuvas

A prefeitura de Ubatuba tentou, em dezembro de 2021, desocupar uma área de risco que desabou durante as chuvas torrenciais que varreram o estado de São Paulo. No entanto, invasores da área entraram com liminar contra a desocupação e, o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) opinou pelo deferimento do pedido, impedindo a retirada das pessoas do Morro do Fórum, local onde ocorreu a única morte na cidade devido às chuvas que atingiram o litoral norte paulista — de uma menina de sete anos de idade. A posição do MPSP destoa do posicionamento do próprio órgão em ações de publicidade envolvendo ações ajuizadas em São Sebastião.

