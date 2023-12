Modelo de outlets puxa vendas em shopping de São Paulo

Localizado no centro de São Paulo, o Shopping Light registra um aquecimento nas vendas graças às lojas outlets. A comercialização de produtos de ponta de estoque registrou um aumento de 79% em outubro na comparação com o mesmo mês de 2019, antes do início da pandemia. Em relação a outubro de 2022, as vendas cresceram 12%.

Carro-chefe do shopping, os outlets já representam 45% do total de vendas do Light, que conta com lojas da Lacoste, Calvin Klein, Nike, Adidas, Fila, Puma e Carmen Steffens. Administrado pela Gazit Brasil, o empreendimento dispõe de 15 lojas no modelo outlet. A expectativa para 2024 é atrair novas marcas consolidadas para reforçar o mix a preços mais acessíveis.