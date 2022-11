Mocinha ou vilã? A contagem regressiva do comércio para a Copa do Mundo

Faltam doze dias para o início da Copa do Mundo e o varejo brasileiro vivencia expectativas diversas. Se, por um lado, o comércio de televisores e de moda esportiva anseiam por bons números, a diminuição do tráfego de pessoas nas ruas e em shoppings em função dos jogos e durante o período de vendas de Natal já traz algum nível de preocupação aos lojistas. A avaliação foi feita pela XP Investimentos depois de consultar mais de 40 lojas em shoppings de São Paulo. Em linhas gerais, a Black Friday deve ser antecipada ao longo do mês de novembro e a queda no tráfego de pessoas deve ser compensada no final de dezembro.

“A maioria dos varejistas está preocupado com o tráfego de pedestres devido à Copa do Mundo, porém os varejistas de alta renda e de marcas fortes estão menos preocupados devido ao forte posicionamento no segmento de presentes”, afirma a corretora. “Acreditamos que a Copa do Mundo pode afetar o volume de vendas no quarto trimestre. No entanto, essa queda gradual deve ser compensada por um período de vendas mais forte no final do trimestre. Como esperado, grande parte das varejistas vai antecipar suas promoções de Black Friday para tentar contornar esses desafios”, conclui.

