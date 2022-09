Ministro de Bolsonaro quer dobrar participação de mineração no PIB

O ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, afirmou, nesta quarta-feira, 14, que o governo de Jair Bolsonaro tem a intenção de dobrar a participação da mineração no Produto Interno Bruto (PIB) do país em cinco anos. “O Brasil tem que ser um Canadá. Chamei o pessoal de mineração, passei mais orçamento para fortalecermos a Agência Nacional de Mineração, porque não há razão nenhuma para o Brasil não ser um Canadá nessa área de mineração”, afirmou ele em evento realizado pelo Grupo Lide, em São Paulo. “Estamos olhando os marcos legais lá do Canadá e o que precisa ser feito aqui no Brasil para, em cinco anos, a gente dobrar a participação da mineração no PIB”, disse. O Canadá é um dos países que lideram os índices de mineração no mundo, sendo o maior produtor de potássio e o segundo maior produtor se urânio do planeta. O ministro afirmou também que quer criar uma Letra de Crédito de Mineração, para pulverizar os papéis de mineradoras no mercado de capitais.

Siga o Radar Econômico no Twitter