Metade dos usuários do PicPay usam ‘cofrinhos’ para reserva de emergência

Mais da metade dos usuários (55%) que utilizam os cofrinhos do PicPay o fazem com a intenção de construir uma reserva de emergência. Em segundo lugar, aparecem os objetivos personalizados (22%), quando eles escolhem uma meta financeira específica. Em terceiro lugar, aparecem as intenções de comprar um carro e realizar uma viagem, ambos com 7%. Reformar a casa e comprar um celular estão no final da lista, representando 4% do levantamento sobre o uso da ferramenta.

São 12,5 milhões de clientes com pelo menos um cofrinho criado. No total, o saldo depositado chega a 4 bilhões de reais distribuídos por 15 milhões de metas financeiras. A pesquisa também mostra que dezembro do ano passado foi o mês em que os usuários mais pouparam. “Os cofrinhos são a porta de entrada para os investimentos. Ver o engajamento em expansão só confirma que o brasileiro está disposto a se organizar financeiramente. Ele só precisa de ferramentas simples, seguras e fáceis de usar”, diz Pedro Romero, diretor de Serviços Financeiros para Pessoa Física do PicPay.