Mercado Livre se consolida como o grande vencedor da fraude da Americanas

VEJA Mercado em vídeo | 5 de maio.

A entrada da Americanas em recuperação judicial abriu uma lacuna importante no varejo que algumas empresas já estão ocupando. A Via, dona de marcas como Casas Bahia e Ponto, observou um incremento nas vendas de lojas parceiras na internet. Já o Mercado Livre foi o grande beneficiado, na visão dos analistas da Genial Investimentos. A explosão do lucro do Mercado Livre e a otimista projeção do mercado são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 5.

