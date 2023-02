Mercado liga sinal de atenção para dividendos da Petrobras

A Petrobras vai divulgar seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2022 no próximo dia 1° de março. A estatal anunciou que produziu 2,65 milhões de barris diários de óleo por dia no período, em linha com as estimativas do mercado, e reforçou a tendência de um robusto balanço pela frente. A expectativa, agora, se concentra na política de dividendos da Petrobras. No três primeiros trimestres do ano, a estatal pagou o equivalente a 173 bilhões de reais em dividendos. Agora, sob o governo Lula e administração de Jean Paul Prates, alguns analistas temem por uma mudança de rota.

A leitura de que a empresa já cumpriu sua meta de dividendos no ano e de que o novo governo está inclinado a mudar essa política alimenta os temores de mudança no mercado. “Afirmar de forma assertiva que a Petrobras pagará dividendos expressivos não é trivial, pois o governo recém-eleito e o CEO mostraram uma inclinação para reduzir os pagamentos. O fato de já ter pago o suficiente para cumprir sua política de pagamento atual (60% do fluxo de caixa livre, fora as despesas de capital) com base nos resultados de 2022 também pode reduzir a disposição da administração em pagar mais”, avaliam os analistas do BTG Pactual.

