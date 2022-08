Mercado errou projeções por falta de conhecimento, diz Carlos da Costa

Olhos e ouvidos do ministro da Economia, Paulo Guedes, nos Estados Unidos, o ex-secretário da pasta Carlos da Costa, hoje enviado especial da autarquia em Washington, capital do país, vem dando coro ao discurso de Guedes de que o mercado errou as projeções para o país — e não por má-fé ou incompetência. Em entrevista ao Radar Econômico, Costa afirma que os investidores estrangeiros não têm informações suficientes sobre as mudanças legais no Brasil nos últimos anos e que os modelos para análise do cenário estão desatualizados.

“Não é que o mercado errou porque é incompetente, mas porque o Brasil mudou e os modelos de análise, não. O PIB variava de acordo com os estímulos e essa dinâmica mudou de 1990 para cá. Isso ocorria durante o milagre econômico, o que foi preponderante”, afirma. “Os modelos foram estipulados quando não havia flutuação pelo lado da oferta. Houve uma quebra estrutural da economia, o que deixou os modelos desatualizados”, diz ele.

“Os investidores estrangeiros, empresários não tinham recebido as informações sobre as reformas implementadas nos últimos quatro anos. Não haviam sido informados pela imprensa, por bancos e percebido essas tendências macroeconômicas. Não haviam visto como as reformas tornaram um país mais animador para negócios”, conclui. Ele cita reformas como o marco do saneamento e a lei de falências como medidas que impulsionaram o ambiente de negócios no país.