Mercado entra em parafuso após apoios a Lula e turbulência na Petrobras

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Atualizado em 6 out 2022, 18h37 - Publicado em 6 out 2022, 18h30

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 06 de outubro.

A Faria Lima entrou em parafuso e tanto a bolsa de valores quanto o dólar comercial negociaram bastante voláteis ao longo do dia. No radar dos investidores, os novos apoios de economistas ligados ao Plano Real ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a forte alta de quase 4% dos papéis da Petrobras em meio à valorização do petróleo que pressiona a estatal a subir o preço dos combustíveis e a um imbróglio em torno de diretorias estratégicas da companhia. Os fatores que justificam o nervosismo e a montanha russa nos mercados são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 6.

