Mercado de fidelização chegará a US$ 25 bi em quatro anos, aponta estudo

O mercado global de fidelização de clientes, baseado na oferta de benefícios, chegará a 25,8 bilhões de dólares em quatro anos, em 2028, segundo estudo da consultoria Research and Markets. Impulsionado pelo desenvolvimento tecnológico, o setor tem crescido cerca de 17% ao ano desde 2022. No Brasil, a startup Alloyal, que integra o setor, dobrou suas vendas no ano passado, chegando a um montante de 100 milhões de reais. No trimestre encerrado em fevereiro, as receitas somam 70 milhões de reais. “No lugar de pacotes de vantagens que se restringem a descontos, é preciso oferecer experiências, como benefícios mais personalizados”, diz o CEO da companhia, Aluísio Cirino.