Mercado começa a chutar Petrobras de ações preferidas por risco político

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 24 de junho.

Apesar da inflação, dos juros e, mais recentemente, do risco de recessão, ainda assombrarem o mercado, o dia foi de respiro na bolsa. O Ibovespa fechou em leve alta de 0,5%, mas o velho risco fiscal e político tirou a Petrobras e o dólar do alívio no mercado. A moeda americana subiu para a casa dos R$ 5,25, enquanto as ações da estatal fecharam em queda de 1%, na contramão de outros pares do setor que chegaram a subir 5% no pregão. Um movimento de retirada da Petrobras da lista de “queridinhas” do mercado financeiro se inicia diante das incertezas e do crescente risco de interferência política na empresa. A mudança de tom para a Petrobras e o efeito de um possível aumento nas parcelas do Auxílio Brasil no dólar são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 24.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.

Continua após a publicidade