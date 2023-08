Mensagens para o ex: Paulo Guedes é parabenizado por números da economia

Paulo Guedes foi parabenizado por empresários e gestores pelos resultados econômicos divulgados nas últimas semanas. Pipocaram no celular do ex-ministro mensagens elogiosas sobre a elevação da nota de crédito do Brasil e a atração de investimentos estrangeiros. Parte do setor produtivo atribui o desempenho a Guedes.

De emprego novo na fundação de Mario Vargas Llosa, Guedes tem articulado um evento com empresários alemães no Palácio dos Bandeirantes, ocupado hoje pelo ex-colega de ministério Tarcísio de Freitas. John Benjamin Schroeder, do grupo industrial Ferrostaal, e Stefan Liebing, CEO da Conjunta, empresa de projetos de hidrogênio verde, participarão do encontro em setembro.

Siga o Radar Econômico no Twitter