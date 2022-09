Membros da campanha de Lula cravam Meirelles na Fazenda

Importantes membros da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dão como certa a nomeação do ex-presidente do Banco Central (BC) Henrique Meirelles como ministro da Fazenda se o petista sagrar-se vitorioso nas eleições deste fim de semana. O anúncio deve ser feito nas próximas semanas, depois do primeiro turno — independentemente do resultado. Em conversas privadas, esses assessores de Lula afirmam que o ex-ministro da Fazenda de Michel Temer (MDB) seria uma sinalização derradeira dos rumos econômicos de um eventual novo governo Lula. Segundo importantes membros da campanha, o recado chegou indiretamente a Meirelles durante esta semana. Quem conversou com o ex-ministro diz, porém, que ele continua tergiversando quando perguntado sobre a possibilidade.

