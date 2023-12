Melhora em finanças pessoais é principal anseio dos brasileiros para 2024

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Melhorar sua situação financeira é o principal anseio da população brasileira para 2024, com 42% dos respondentes de uma pesquisa sobre o tema afirmando que anseiam por essa conquista no próximo ano. Trata-se da resposta mais popular entre os 103 mil entrevistados pelo levantamento, conduzido pela operadora TIM através da plataforma TIM Ads, na qual a empresa oferece recompensas a uma base de quase 39 milhões de clientes para que respondam pesquisas de opinião. Além do desejo por uma vida financeira mais promissora em 2024, 28% querem uma saúde melhor e 27% desejam uma vida profissional que os agrade mais. Cerca de 19% querem melhorias em sua vida afetiva e 14% em seus estudos.

Refletindo sobre o ano de 2023, 60% dos entrevistados o avaliam positivamente, classificando-o como um ano bom ou ótimo. Por outro lado, 23% o consideram um ano comum, e 18% como ruim ou péssimo. Os respondentes também compartilharam suas conquistas em 2023, sendo elas: resolução de problemas (14% das respostas), crescimento profissional (13%), novo relacionamento ou casamento (12%), e conquista de sonhos (12%). Quanto aos festejos de Réveillon, 29% pretendem celebrar em casa ou com a família, 14% na praia, e 11% em festas com amigos.