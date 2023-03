‘Mega McDonald’s’ no Lollapalooza faz esforço por menor impacto ambiental

A rede de fast food McDonald’s compõem o rol de empresas atuantes no festival Lollapalooza Brasil 2023, focando em ações de maior responsabilidade socioambiental. Para o evento que ocorre no Autódromo de Interlagos, na cidade de São Paulo, neste fim de semana, a companhia instalou um “mega restaurante” no local. Entre as ações em por uma relação mais responsável com o meio ambiente, estão a reciclagem do óleo usado na preparação de alimentos, o reaproveitamento e resíduos das operações, além do uso de materiais reciclados na composição de certos itens, como caixas dos sanduíches Big Mac.

A franquia Arcos Dorados, que opera a rede em 20 países da América Latina e Caribe, contará com 6 painéis de energia solar para iluminar uma versão gigante de seu logo dentro do festival de música. A energia gerada pelos painéis solares também vai abastecer cinco totens de carregamento de celulares. “Nossa presença no Lollapalooza Brasil tem que contar com os cuidados que a gente se dedica a evoluir todos os dias. Muito além de gerar conhecimento sobre a relevância dessas ações, queremos convidar os clientes a fazer parte dessa jornada”, diz Marie Tarrisse, gerente de impacto social e ambiental da Arcos Dorados no Brasil.

