Medo da inflação, no exterior; efeito Petrobras, no Brasil

VEJA Mercado | Abertura | 12 de maio

As bolsas internacionais estão em queda na manhã desta quinta-feira, influenciadas pelos dados de inflação americana acima do esperado. Isso traz a perspectiva de que o Fed, o banco central americano, subo os juros de maneira mais forte do que está fazendo agora. Além disso, a Europa segue vivendo o problema do gás natural, agora com a Ucrânia bloqueando parte do abastecimento. Mas a bolsa brasileira se descolou deste cenário ontem e subiu, impulsionada pelas commodities. Mas hoje o petróleo cai cerca de 1,5% e os investidores também precisam refletir sobre as declarações do novo ministro de minas e energia, Adolfo Sachsida, que disse que seu primeiro ato será estudar a privatização da Petrobras. Diante do fato de que o governo atual não conseguiu tirar ainda do papel importantes privatizações prometidas, os investidores podem duvidar das reais intenções. Sem contar que o fator eleição entra nesta conta já que o ex-presidente Lula já disse que não vai deixar que se vendam as estatais. A promessa do novo ministro é feita em meio ao embate do governo com a Petrobras para segurar os preços dos combustíveis.

