Mau presságio alimenta ‘miragem’ do segundo trimestre na Faria Lima

Atualizado em 24 out 2023, 12h19 - Publicado em 24 out 2023, 11h34

Por Felipe Erlich Atualizado em 24 out 2023, 12h19 - Publicado em 24 out 2023, 11h34

Na esteira de declarações recentes do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em relação à preocupação sobre o nível de atividade econômica no terceiro trimestre, expoentes fontes da Faria Lima já manifestam o receio de que o segundo trimestre, o mais profícuo para a agenda econômica e para o mercado neste ano, tenha sido uma “miragem” distante.

+ Acompanhe as principais notícias do dia no canal de Radar Econômico no WhatsApp

“Temos de ter muita atenção com a atividade econômica. A atividade econômica do terceiro trimestre preocupa. Isso já vem sendo sinalizado pela Fazenda desde o início do ano”, disse Haddad. Um representante de uma das principais corretoras do país problematiza esse cenário. “Uma desaceleração da atividade traz um medo do que esse governo pode fazer uma vez que notícias negativas sobre a economia circulem mais. Podem querer aumentar gasto.”

Para que a segunda metade do ano tenha ganhos mais consideráveis para o mercado, desponta a importância da atividade legislativa — um desafio devido ao tempo curto. Entre feriados e fins de semana prolongados por parlamentares, só um “tratoraço” para promulgar as principais medidas econômicas em pauta ainda em 2023, lamentam analistas.

Siga o Radar Econômico no Twitter

Continua após a publicidade