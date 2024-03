Marcelo Odebrecht pegou gosto por trabalho voluntário

Marcelo Odebrecht, ex-presidente da construtora Odebrecht (agora chamada de Novonor) e condenado por corrupção no âmbito da Operação Lava-Jato, tomou gosto pelo trabalho voluntário. Durante dois anos, para reduzir sua pena por corrupção, Odebrecht trabalhou no setor administrativo do Hospital das Clínicas, em São Paulo. A pena foi concluída no ano passado, mas ele resolveu continuar prestando o serviço voluntário no HC. Procurado pelo Radar Econômico, o HC afirma que o empresário “participa de discussões de casos administrativos hospitalares, contribuindo com sua experiência na formação de residentes médicos e aprimorandos em Administração em Saúde”.