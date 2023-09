Marca europeia do setor de cannabis lança franquias no Brasil

A companhia espanhola Hemp Vegan, voltada à venda de cosméticos veganos à base de cannabis, lança nesta semana um modelo de franquias físicas no mercado brasileiro. Fundada por uma brasileira, a empresária Barbara Arranz, a marca tem lojas físicas na Espanha, Inglaterra e Portugal, mas cerca de 30% de seus 85 mil clientes estão no mercado brasileiro. O novo modelo de negócios direcionado a empreendedores do país será anunciado na primeira edição da ExpoCannabis Brasil, evento do setor que ocorre entre os dias 15 e 17 de setembro, em São Paulo. Hoje, cerca de 90% das vendas da Hemp Vegan são realizadas através da internet.



Para abrir uma franquia no Brasil, serão necessários entre 150 mil e 250 mil reais em investimentos iniciais. Por ora, uma única franquia foi vendida, em Campinas (SP). Também é estimado um faturamento mensal entre 20 mil e 100 mil reais para cada franquia, além de projeções de lucratividade divididas pelas diferentes regiões do país. Espera-se que a região Sul seja a mais lucrativa, podendo gerar 165 mil reais anualmente para os empreendedores, segundo cálculos da companhia. A com menor lucro em potencial é a região Nordeste, onde a estimativa gira em torno de 98 mil reais de lucro anual.

