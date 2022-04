Mantega apresenta a empresários os nomes da economia de Lula. Veja lista

O ex-ministro Guido Mantega esteve em almoço com empresários ligados ao Esfera Brasil, nesta semana, e se apresentou como a pessoa que mais conhece a forma como o ex-presidente Lula pensa a economia. Ninguém está escolhendo ministro, até porque a eleição sequer tem ainda candidatos oficiais, mas o mercado quer saber quem serão os nomes de um eventual governo e Mantega fez questão de dizer que Lula deverá escolher um ministro da economia político, com bom legado de administração. E citou quatro nomes, nesta ordem: Rui Costa (PT), governador da Bahia, Paulo Câmara (PSB), governador de Pernambuco, Wellington Dias (PT), ex-governador do Piauí e Camilo Santana (PT), ex-governador do Ceará, que deixou recentemente o cargo para disputar uma vaga ao Senado.

Uma das surpresas foi o nome de Paulo Câmara, que é do PSB, partido do candidato a vice, Geraldo Alckmin. Alguns bilionários do mercado financeiro até preferem um político no cargo do que um economista, ainda mais um que tenha experiência administrativa, mas reclamam que, por enquanto, Lula pessoalmente não faz nenhum aceno em como será sua administração. Os acenos só estão sendo dados por intermediários.

