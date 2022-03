Mais de 70% dos eleitores sequer possuem o aplicativo Telegram

O Telegram virou assunto do momento por conta das decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que chegou a mandar que o aplicativo fosse tirado do ar. O presidente da República, Jair Bolsonaro, e seus seguidores logo saíram em defesa do aplicativo. Mas a pesquisa eleitoral do Instituto FSB/BTG Pactual, divulgada nesta segunda-feira, 21, mostra que o potencial do Telegram em fazer diferença nas eleições não chega nem na sombra do WhatsApp . Para se ter uma ideia, o WhatsApp é o aplicativo usado por 90% dos eleitores. Já o Telegram, está em menos de 30% dos celulares. Ou seja, mais de 70% sequer possuem o aplicativo instalado.

A pesquisa mostra ainda que 37% dos eleitores dizem usar o WhatsApp para se informar sobre as eleições presidenciais. As outras redes sociais usadas como fonte de informações são Youtube, com 42%, e Facebook, com 39%. Depois do WhatsApp, vem o Instagram com 32%. Só 7% se informam sobre eleições pelo Telegram.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.