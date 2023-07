Mais de 2 milhões de empresas foram abertas no primeiro semestre de 2023

Foram registrados 2.039.802 novos CNPJs no país no primeiro semestre de 2023, o terceiro ano consecutivo em que a marca de 2 milhões é superada na primeira metade do ano. No montante já registrado em 2023, a categoria MEI, os microempreendedores individuais, chegou a 76% das aberturas de CNPJ. “O número de novas pequenas e médias empresas diminuiu em comparação ao mesmo período de 2022. Porém, vale a análise de que os brasileiros seguem empreendendo”, diz Guilherme Soares, executivo no escritório de contabilidade que levantou os dados, a Contabilizei. Um exemplo da tendência são os profissionais da área médica, que cada vez mais têm prestado serviços como Pessoa Jurídica (PJ), segundo Soares.

Entre os estados brasileiros, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro lideram a criação de empresas no ano. Apesar de contar com o maior número, de mais de 600 mil novos CNPJs, São Paulo registrou uma leve queda de 3% em comparação com o mesmo período de 2022. Quanto aos setores que mais contribuíram nacionalmente, destacam-se os de Serviços, Comércio e Indústria, com 64%, 29% e 6% do total de empresas abertas, respectivamente. Encabeçando a lista, o setor de serviços ganhou ainda mais protagonismo frente aos dados de 2022, quando representava 57% do total.

Cerca de 958 mil companhias foram fechadas no primeiro semestre, também segundo o levantamento. No entanto, houve uma queda de 34,4% na quantidade de fechamentos entre o primeiro e o segundo trimestre deste ano, o que é apontado pela Contabilizei como um indicativo de melhora no cenário econômico.

