Maioria dos novos prédios de Goiânia conta com minimercados autônomos

Cerca de 54% dos empreendimentos imobiliários lançados em Goiânia (GO) nos últimos 24 meses contam com minimercados autônomos, do tipo que o morador realiza o autoatendimento. O dado é da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO). Para três a cada dez pessoas, a presença dos minimercados no imóvel é um fator importante para a decisão de compra ou locação, segundo a pesquisa Tendências de Moradia de 2023, do instituto DataZap.