Maioria dos micro e pequenos negócios não está otimista com a Black Friday

A maioria dos micro e pequenos negócios não está otimista em relação à Black Friday de 2023, marcada para sexta-feira, 24. Segundo levantamento da financeira SumUp, cerca de 50% dos empresários veem o evento com certa indiferença, sem estar otimista nem pessimista, enquanto 4,4% temem resultados no período. Pouco mais de 45%, no entanto, acredita que vai colher bons frutos com o evento. “A expectativa dos empreendedores da base da pirâmide é menos intensa do que a dos grandes varejistas”, diz Lilian Parola, diretora de mercado de capitais da SumUp.

As melhores expectativas são dos empreendedores do setor de cosméticos, com 63% otimistas em relação à Black Friday. Além do ramo de cosméticos, o setor de vestuário é o único que também está majoritariamente empolgado, com 55%. No recorte regional, o Norte do país é onde os micro e pequenos negócios estão mais otimistas (61%), enquanto o Sudeste tem o menor percentual de empresários empolgados com a data, de apenas 37%. Entre os 4,4% dos empreendedores de todo o Brasil que preveem vendas aquém do desejado, 45% acredita que a conjuntura econômica do país piorou ao longo do ano e deve afetar negativamente os negócios na Black Friday.

