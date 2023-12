Maioria dos brasileiros gasta mais do que ganha, diz estudo da Neon

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A fintech financeira Neon realizou um estudo com mais de 19 mil colaboradores de empresas privadas de diferentes segmentos, salários e regiões do Brasil. O resultado aponta que 55% das pessoas gastam mensalmente um valor superior à renda salarial, sendo que 44% desconhecem a prática do planejamento financeiro.

O mesmo levantamento aponta que 20% dos participantes possuem dinheiro guardado para se manter por menos de uma semana, em caso de desemprego, enquanto outros 20% afirmam ter economias para se manter por um ou dois meses, no máximo.

Apesar dos dados evidenciarem ausência de planejamento financeiro, 63% dos entrevistados sentem confiança nas ações que realizam para conquistar metas de longo prazo, mais um indicador que demonstra a falta de consciência sobre a importância da organização financeira. “A preocupação com o dinheiro é prioridade para a maioria das pessoas, sendo que 71% perdem o sono por conta das dívidas, apresentam cinco vezes mais chances de desenvolver um quadro de depressão e quatro vezes mais tendência à ansiedade”, diz Gustavo Raposo, head de Novos Negócios na Neon.