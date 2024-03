Magnata de grupo indiano será recebido por Lula, Haddad e Múcio

O governo federal vai estender um “tapete vermelho” para a visita de um magnata indiano ao Brasil, com direito a recepção por parte do alto escalão, na próxima semana. Trata-se de Natarajan Chandrasekaran, presidente do conselho da Tata Sons, holding de investimentos do maior conglomerado empresarial da Índia, o grupo Tata. Juntas, as empresas do grupo Tata têm um valor de mercado de mais de 350 bilhões de dólares — algo próximo de dois trilhões de reais. Na segunda-feira, 25, o executivo terá uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela manhã, almoçará com o ministro da Defesa, José Múcio, e comandantes das Forças Armadas, e se reúne com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a tarde. No dia seguinte, parte para São Paulo, onde vai visitar dependências da Embraer e participa de um evento na Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Chandrasekaran vem ao Brasil a convite da Apex, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, e será acompanhado pelo presidente da autarquia, Jorge Viana, durante toda a visita. A agência espera que novos negócios entre Índia e Brasil sejam fechados a partir das conversas.