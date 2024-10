Luz cortada e contas bancárias sequestradas: o drama da Agrogalaxy

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Em recuperação judicial, a Agrogalaxy vive um drama. O grupo diz que diversos credores descumprem ordens judiciais. Em manifestação encaminhada a Justiça, ela diz que a empresa Santa Clara Industrial está retendo fertilizantes, localizados em armazéns alugados pela Agrogalaxy, essenciais para o cultivo de grãos. Tais fertilizantes foram adquiridos antes do pedido de recuperação judicial pelo grupo.

Além da Santa Clara Industrial, a CHS Agronegócio estaria cancelando notas fiscais referentes à herbicidas adquiridos também antes do pedido de recuperação; a Sicoob Ouro Verde teria bloqueado o internet banking, inviabilizando o acesso às próprias contas bancárias, e se apropriado de recursos do grupo no valor de 5 milhões de reais, diretamente de aplicações financeiras.

A Energisa e a Saneamento de Goiás S.A. teriam suspendido fornecimento de serviços essenciais, como energia elétrica e água, em razão do inadimplemento de tarifas em aberto. A Energisa, inclusive, já teria suspendido o fornecimento de energia na unidade da Agrogalaxy localizada em Rio Brilhante/MS e sinalizou a intenção de suspender em Tangará da Serra/MT e Paraíso do Tocantis/MT, enquanto a Saneago manifestou a intenção de suspender em Querência/MT