Depois da malfadada tentativa de emplacar Guido Mantega no conselho de administração da Vale, o governo Lula mudou de estratégia. O nome de Paulo Caffarelli, ex-presidente do Banco do Brasil e da Cielo, voltou ao centro das discussões.