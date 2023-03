Lula recebe ministros e equipe econômica para definir nova âncora fiscal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve reunido com membros da equipe econômica entre às 15h40 e 17h30 desta sexta-feira, 17, para decidir os rumos do novo arcabouço fiscal, que substituirá a regra do teto de gastos vigente nos últimos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro. Na reunião, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi acompanhado dos secretários Gabriel Galípolo e Rogério Ceron, do Tesouro Nacional. Além da equipe econômica, fizeram parte do evento os ministros Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Esther Dweck (Gestão e da Inovação em Serviços Públicos), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

Haddad não quis dar detalhes para a imprensa do que foi discutido na reunião, e embarcou imediatamente depois do encontro para São Paulo. O novo desenho de âncora fiscal deve se tornar público na próxima semana, mesma semana em que o Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, se reúne para definir a taxa básica de juros.