Lula deu visibilidade para a pobreza no Brasil, diz Michel Temer

O ex-presidente Michel Temer afirmou, nesta sexta-feira, 19, que o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu visibilidade à questão da pobreza no país e deu vazão a projetos que atenderiam aos mais necessitados em seus primeiros mandatos. “Vejam quando se pensou na pobreza do país, no caso o presidente Lula. Deu visibilidade à questão da pobreza do país, e também projetos que pensavam nos mais carentes”, disse Temer durante o Brazil Economic Forum, realizado por VEJA e pelo Lide em Zurique, na Suíça.

O ex-presidente afirmou que, apesar de um pessimismo exacerbado no Brasil e no exterior, vê “mais razões para o otimismo”. “O país é capaz de se reformatar e atender as necessidades dos momentos”, disse, exaltando reformas como a trabalhista, realizada durante seu governo, o Marco do Gás — este, aprovado durante o governo de Jair Bolsonaro —, e a privatização dos serviços de telefonia, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso.

https://youtu.be/tpIrKWNg6no