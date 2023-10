Lula crê que Brasil pode ser ‘nova Arábia Saudita’, diz Rui Costa

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Atualizado em 9 out 2023, 12h22 - Publicado em 9 out 2023, 12h00

Por Victor Irajá Atualizado em 9 out 2023, 12h22 - Publicado em 9 out 2023, 12h00

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ligou para o presidente global da BYD, Wang Chuanfu, nesta segunda-feira, 9. Segundo o ministro, Lula afirmou que o Brasil “pode ser a nova Arábia Saudita da energia”. “Enquanto eles tem as maiores reservas de petróleo, nós temos as melhores condições para produzir energia limpa”, disse. As falas se deram durante o lançamento da fábrica da BYD nas antigas instalações da Ford, em Camaçari, na Bahia.

Wang Chuanfu, afirmou que “o Brasil é um mercado incrivelmente promissor” e “pode ser um exemplo para o mundo de que a eletrificação não só é possível, mas melhora a vida de todos aqui. “Estamos fabricando ônibus, painéis solares, trânsito ferroviário e, é claro, veículos de passageiros”, afirmou.