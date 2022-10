Lucro dos bancos diminui, mas ações sobem. Por quê?

Atualizado em 18 out 2022, 17h55 - Publicado em 18 out 2022, 17h53

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 18 de outubro.

A temporada de balanços nos Estados Unidos começou e os bancos americanos puxaram a fila e têm apresentado resultados melhores que o esperado. Apesar da brusca queda no lucro das instituições financeiras, os investidores têm reagido com certo otimismo aos primeiros números divulgados lá fora. As razões por trás do otimismo entre os bancos e o reflexo desse movimento nas empresas brasileiras são os assuntos do VEJA Mercado desta terça-feira, 18.

