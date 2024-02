Lista de empresas autorizadas a organizar apostas deve sair em julho

A lista com as primeiras empresas autorizadas a organizar apostas esportivas no Brasil deve ser divulgada em julho deste ano, segundo o ex-assessor especial do Ministério da Fazenda que articulou a regulamentação, José Francisco Manssur. Companhias do setor vão poder solicitar seu cadastro junto ao governo entre março e julho e, posteriormente, em uma segunda janela de tempo, entre outubro e dezembro.

Manssur falou sobre o cronograma em conversa com o empresário Kayky Janiszewski, presidente da Legitimuz, empresa de verificação de identidade e reconhecimento facial, na sexta-feira, 16. O serviço prestado pela companhia, de averiguação de identidade para combater fraudes, será obrigatório para as empresas de apostas na operacionalização dos jogos.

“Queremos transmitir para a sociedade brasileira que jogo não é meio de enriquecer, jogo é um lazer, uma diversão. Não pense que você vai ganhar dinheiro com apostas. Nossa mensagem institucional ao colocar limites na regulamentação e na publicidade é conscientizar para o jogo responsável”, disse Manssur.

O ex-assessor da Fazenda, coincidentemente, pediu para ser exonerado do posto também na sexta-feira, 16, segundo comunicado à imprensa pelo ministério. Manssur estava sob a mira de parlamentares do Centrão que cobiçam a chefia da área de apostas esportivas no governo, cuja arrecadação para 2024 está prevista entre três bilhões e seis bilhões de reais.

