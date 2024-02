Lira cruza os braços para o imbróglio da folha e passa a bola ao governo

A articulação do governo federal para reonerar a folha de salários segue falhando aos olhos do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Segundo uma pessoa próxima de Lira, ele não teria mais nada para dizer ao governo, já que tudo que pensa já foi exposto em seu discurso na abertura do ano legislativo, na segunda-feira, 5, quando frisou que a matéria tem que ser acordada entre o Executivo e o Congresso — uma realidade distante. O presidente da Câmara afirmou que o governo precisa respeitar as decisões do Congresso e ser fiel no cumprimento de acordos firmados. Nesse sentido, a desoneração da folha, considerada uma conquista por Lira, não poderia “retroceder” sem uma “ampla discussão” entre governo e Congresso.

