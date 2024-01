Limite do rotativo faz bancos penarem em preparo de ‘molho inglês’

Os bancos estão batendo cabeça para ajustar as suas operações ao limite de 100% de cobrança sobre a dívida a título de juros no rotativo do cartão de crédito. O modelo de cobrança, inspirado no que é feito no Reino Unido, deve entrar em vigor a partir das faturas de fevereiro. “Ninguém sabe fazer esse molho inglês”, brinca um banqueiro.

Há um temor de que o limite de cobrança no rotativo venha a reduzir a oferta de crédito no mercado. Algo parecido ocorreu com o teto do consignado do INSS após o corte de juros anunciado pelo ministro Carlos Lupi, da Previdência. Resultado: em 2023, caiu em 16 bilhões de reais o volume concedido desse empréstimo consignado.

